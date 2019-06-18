Son Dakika Haberleri: Kartepe'de heyecan dolu Off-Road şenliği
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Kartepe'de heyecan dolu Off-Road şenliği

1 saat önce

Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği iş birliğinde hafta sonu Maşukiye'de düzenlenecek olan Off-Road Şenliği'nde heyecan zirve yapacak.

Kartepe'de heyecan dolu Off-Road şenliği, System.String[]
Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği iş birliğinde hafta sonu Maşukiye'de düzenlenecek olan Off-Road Şenliği'nde heyecan zirve yapacak.

Kartepe Belediyesi, Kartepe Off-Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenen "Kartepe Off-Road Şenliği" 29-30 Haziran 2019 tarihleri arası Maşukiye'de gerçekleştirilecek. Off-Road heyecanını yaşamak isteyen tüm yarış severler Kartepe Off-Road Şenliği'nde yeniden bir araya gelecek. Özel dizayn edilmiş araçlar zor parkurlarda yarış severlere heyecanlı anlar yaşatacak. Adrenalin ve doğa tutkunlarının buluşması için büyük bir olanak sağlayacak şenlikte ziyaretçiler, yarışların ardından kamp da yapabilecekler.

Motorsporları için Kartepe'nin birbirinden güzel ve heyecan verici parkurlara sahip olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Hem sporu, hem de turizmi önemsiyoruz. Bu anlamda spor turizmi Kartepemizde yıllardır devam etmektedir. Bunu yaygınlaştırmak ve daha geniş kitlelere ulaştırarak ilçemizin marka değerini arttıracak çalışmalar yapacağız. Tüm adrenalin tutkunu yarış severleri bekliyoruz" dedi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:38 Kaynak: İHA
Maşukiye, Kartepe, Spor
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