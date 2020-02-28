Kartepe'de ibadethaneler temizleniyor - Son Dakika
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Kartepe'de ibadethaneler temizleniyor

7 saat önce

Kartepe Belediyesi ekipleri, son bir yılda 392 ibadethane, 37 mescit 17 kuran kursunda detaylı temizlik yaparak ilçe halkının hizmetine sundu.

Kartepe'de ibadethaneler temizleniyor, System.String[]

Kartepe Belediyesi ekipleri, son bir yılda 392 ibadethane, 37 mescit 17 kuran kursunda detaylı temizlik yaparak ilçe halkının hizmetine sundu.


Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde hizmetlerine devam ediyor. Yıl içinde belirli periyotlarda ibadethanelerin bakım ve temizliğini yapan Kartepe Belediyesi camii ve mescit temizliklerini 5 kişiden oluşan İbadethane Temizlik ekibiyle devam ettiriyor. Ekip tarafından cami içerisinde halıların yanı sıra, vaaz kürsüsü, mihrap, minber, mahfil, ayakkabılığa kadar her yer titizlikle temizleniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, "İbadethaneler belli bir takvim içerisinde aksamadan temizlenmektedir. son bir yılda 392 ibadethane, 37 mescit 17 kuran kursunda detaylı temizlik yaparak ilçe halkının hizmetine sunduk. Kartepeli hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.


Cami giriş merdivenleri, bahçesi, şadırvan ve tuvaletleri dahil her yeri titizlikle temizleyen ekiplerin çalışmaları ise cami dernek yöneticileri ve cemaatlerini de memnun ediyor. Cami cemaatleri, ibadethanelerin temizliğini üstlenen Kartepe Belediyesi'ne teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:59 Kaynak: İHA
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