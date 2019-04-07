Son Dakika Haberleri: Kartepe'de İki Mevsim Bir Arada Yaşanıyor

Kartepe'de İki Mevsim Bir Arada Yaşanıyor

1 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Kartepe'nin zirvesinde kış etkisini sürdürürken, dağın eteklerinde ise baharın güzelliklere yaşanıyor.

Kartepe'de İki Mevsim Bir Arada Yaşanıyor, System.String[]
TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Kartepe'nin zirvesinde kış etkisini sürdürürken, dağın eteklerinde ise baharın güzelliklere yaşanıyor.

Kartepe'de iki mevsim bir arada yaşanıyor. Dağın eteklerindeki Maşukiye bölgesinde ağaçlar çiçek açarken, yaklaşık 20 dakikada ulaşılan zirvede ise kış mevsimi etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 62 santimetre olarak ölçüldüğü Kartepe Kayak Merkezi'nde, kayak pistleri herhangi bir kaza yaşanmaması için kapatıldı. Karla kaplı Kartepe'nin bazı bölgelerinden aşağıya bakıldığında aynı anda hem  İzmit Körfezi, hem de  Sapanca Gölü görülüyor. Göl ve deniz seviyesinde güneşli bahar havası ve yemyeşil örtü, hafta sonunu fırsat bilerek Kartepe'ye gelen vatandaşlara görsel bir güzellik sunuyor.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:18 Kaynak: DHA

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