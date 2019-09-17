Kartepe'de İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

İlköğretim Haftası Kartepe'de büyük bir coşku ile kutlandı.



Rabak İlköğretim Okulu'nda da 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı ilköğretim haftası etkinliklerine Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Aksakal, İlçe Müftüsü Mustafa Nurgün, Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, ilçe protokolü ve veliler katıldı.



Türk bayrağı devri yapıldı



İlköğretim Haftası etkinlik programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını Rabak İlköğretim Okulu Müdürü Abdullah Tütüncü yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek'in konuşması sonrasında "okul" isimli şiirler öğrenciler tarafından okundu. Kartepe Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi sonrasında Türk Bayrağı devir teslim töreni yapıldı.



Başkan Kocaman başarılar diledi



Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman başta olmak üzere ilçe protokolü Rabak İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle bir araya geldiler. Kartepe Belediye Başkanı Kocaman "Hem Kartepe Belediye Başkanı olarak hemde Mustafa Ağabeyileri olarak gençlerimizin ve çocuklarımızın eğitim hayatları boyunca yanlarında olacağım. Bizim için her genç filizlenmeyi bekleyen bir tomurcuk gibidir. Bilimin ışığında, değerlerinden kopmadan aydınlanan her genç, ülkenin istikbalinin yegane temsilcisidir. 2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, tüm eğitim camiasına, ilimize Kartepemize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ