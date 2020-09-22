Kartepe'de inşa edilen modern köprü şekillenmeye başladı - Son Dakika

Kartepe ilçesindeki Ertuğrul Gazi ve Uzunbey Mahallelerini birbirine bağlayan yeni 4 şeritli modern köprü inşasında çalışmalar devam ediyor.

Kentin trafiğini rahatlatacak ve ulaşım konforunu arttıracak olan projelere devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eskiyen ve günümüz trafik yoğunluğuna cevap vermeyen köprüleri yeniden inşa ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı Kartepe ilçesinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'ni Uzunbey Mahallesi'ne bağlayan ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan tek şeritli eski köprüyü yıkıp, dört şeritli olarak yeniden inşa ediyor. İnşa çalışmalarının devam ettiği modern 4 şeritli köprü ile trafik akışı aksamadan sağlanacak.

Bölgede yaşayan vatandaşların yol konforunu arttıracak olan köprüde 42 adet fore kazık imalatı gerçekleştirildi. Çalışmalarda köprü giriş kirişlerinin birini tamamlarken diğer kirişin de inşa çalışmalarına devam ediliyor. Köprü üstüne konulacak olan kirişlerin kısa süre sonra yerleştirilmesi hedefleniyor. Çalışma kapsamında dere üzerinde bulunan eski tek şeritli köprü, yeni köprü için yapılan giriş kirişlerinin inşa çalışması sonrasında yıkılacak. Yeni inşa edilecek modern köprünün genişliği 22,5 metre, boyu ise 25,5 metre ölçülerinde ve 2x2 yol olacak şekilde inşa ediliyor.

Köprü inşasının son kısmında asfalt serimi yapılarak yol konforu sağlanacak. Ayrıca çalışmalar dahilinde köprüde bariyer, oto ve yaya korkuluk imalatları gerçekleştirilecek. İki mahalleyi birbirine bağlayan mevcuttaki tek şeritli köprü araçların aynı anda karşılıklı geçiş ihtiyacına cevap veremiyordu. Aynı anda karşılıklı geçmek isteyen araçlar birbirlerini beklemek zorunda kalıyordu. Yeni inşa edilecek olan modern köprü ile aynı anda dört araç köprü üzerinden geçiş yapabilecek. - KOCAELİ