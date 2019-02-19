Kartepe'de İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde belediye personeline Kartepe Belediyesinde Çevre Mühendisi/ İş Güvenliği Uzmanı Gizem Duygu Coşan tarafından verilen eğitimde çalışma şartları içerisinde uymaları gereken kurallar anlatıldı.

"ÖNCELİK ÇALIŞANLARI KORUMAK''

İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgiler veren Coşan; "İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koşullardan korunmak amacı ile yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara iş sağlığı ve güvenliği denir. İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ise, çalışanları korumak, üretimin güvenliğini ve işletme güvenliğini sağlamaktır. İşverenler işyerlerinde insan sağlığı güvencesinin sağlanması için, gerekli her türlü önlemi almalıdır ve iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır'' dedi.

İŞ KAZASI SAYILAN DURUMLAR

Hangi vakaların iş kazası sayıldığı hakkında bilgi veren Coşan "Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış olan, etrafa zarar verecek nitelikteki olaylar iş kazası olarak tanımlanır. Türkiye'de her gün ortalama 217 iş kazası olmaktadır. İş kazasından sayılan olaylar ise, iş yerinde bulunduğu sırada olan kazalar, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, iş yeri dışında meydana gelen kazalar, sigortalıların, işverene sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen kazalardır'' diye konuştu.

"TEHLİKELİ İŞ KAPSAMINA GİRMEKTEDİR''

Yapılan işin ciddiyetini anlatan Coşan "Evsel katı atık toplama ve taşıma iş kolunda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kapsamında,tehlikeli iş kapsamına girmektedir. Bu tehlikenin nedenleri ise, gürültü, titreşim, aydınlatma, termal konfor, ağır yük kaldırma, egzoz gazı, toz, kesici -delici cisimler, hijyen atıkları v.b nedenlerdir. Bu kapsamda, sizlere verilen kişisel koruyucu donanımlarını giyerek ve araçlarınızın son kontrollerini yaparak işe başlamalısınız. Kişisel olan koruyucularımız eldiven, maske, iş ayakkabısı, iş elbisesi ve reflektörlü yelekleri kesinlikle giymeniz gerekmektedir. Temizlik İşleri'nde görev yapan personellerin en fazla mahalle ve sokak aralarında çöp araçlarına indi-bindi esnasında ve konteynırların döküm esnasında el sıkışmaları meydana gelmektedir. Araç hareket halinde iken bu durumlar yapılmamalıdır'' dedi.