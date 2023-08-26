Kadına kurşun yağdırıp aynı silahla intihar etti - Son Dakika

Kadına kurşun yağdırıp aynı silahla intihar etti

Son Güncelleme: 26.08.2023 00:56

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde cadde ortasında motosikletli şüpheli tarafından başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise aynı tabancayla kafasına sıkarak intihar etti.

Kocaeli'de Kartepe ilçesinde Selami Şahin, cadde ortasında Yıldız Çınar isimli kadını tabancayla öldürüp, aynı ilçedeki bir parkta başına ateş ederek yaşamına son verdi.

KADINI TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, İstasyon Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Çınar isimli kadın cadde üzerinde yürüdüğü sırada, motosikletli Selami Ş. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan art arda çıkan kurşunların, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Yıldız Çınar kanlar içinde yerde kaldı. Selami Ş. ise motosikletiyle kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yıldız Çınar, ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Çınar hayatını kaybetti.

Kartepe'de Kadın Cinayeti ve İntihar

PARKTA İNTİHAR ETTİ

Olay yerinden kaçan şüpheli Selami Ş. parkta aynı tabancayla kafasına sıkarak intihar etti. Selami Ş.'nin cansız bedeni Kocaeli Şehir Hastanesinin morguna kaldırıldı. Öte yandan, tabancadan çıkan kurşunlardan biri 3 katlı binanın 1. katındaki balkonun camına isabet ettiği görüldü. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kartepe'de Kadın Cinayeti ve İntihar

"BİR BAĞRIŞMA OLDU, BAKTIM YERDE YATAN BAYANMIŞ"

Evinin camına kurşun isabet eden vatandaş, "Camın delik olduğunu dedim ki havai fişek mi geldi. Sonra bir bağrışma oldu. Baktım yerde yatan bayanmış. Boş kovanı burada bulduk. Sekince camı patlatıyor aşağıya düşüyor. Epey bir tedirgin olduk. Oğlum oradaydı, yemeği yedik, çay içelim dedik. O sıra televizyon haberlerine bakalım dedik. 1 dakika var veya yok oldu" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kadına kurşun yağdırıp aynı silahla intihar etti - Son Dakika


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00:56 Kadına kurşun yağdırıp aynı silahla intihar etti
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SON DAKİKA: Kadına kurşun yağdırıp aynı silahla intihar etti - Son Dakika
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