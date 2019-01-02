Kartepe'de Kadınlara Yönelik Proje!

KARTEPE BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN ÜZÜLMEZ;

"GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİN TÜM ÖRNEKLERİ KARTEPE'DE"

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kadınlar Kulübü tarafından düzenlenen programda "Kartepenin 50 yıllık hayali olan Teleferik Projesi'nin temelini attık. Kartepemizin 32 mahallesinde kadınların memnuniyeti görülmektedir. Gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleri Kartepemizde görülmektedir" dedi.

Programda konuşan Başkan Üzülmez "Kartepeli kadınların mutluluğu bizlere motivasyon oluyor. Memnuniyetiniz yüzlerinize yansımaktadır. Kartepe'de kadın olmanın özellik, farklılık ve ayrıcalık olacağını her proje ile ortaya koyduk. Her yaşta Kartepeli kadına hizmet verilmektedir" dedi.

KADINLARIMIZA YÖNELİK PROJELER

"Bizler proje yaparken, karşılığını bulmasını hedefleriz" diyen Başkan Üzülmez "Uygulanan projenin karşılık bulması çok önemlidir. Kadınlarımıza yönelik projeleri hayata geçirirken her ayrıntısına dikkat ederek uyguladık. Kadınlarımıza yönelik projeler karşılık bulmuştur. Kadınlarımıza yönelik eğitimler sayesinde kendi iş yerlerini açarak ailelerine ekonomik anlamda destek sağlamışlardır. Kültür gezileri Kartepemizin yanı sıra ülkemizin çok önemli yerleri hakkında kadınlarımızın bilgisi olmuştur. Kadınlarımızın sosyal hayatta yer alması için her türlü imkan sağlanmıştır" açıklamasında bulundu.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ

"Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü aracılığı ile 10 binin üzerinde kadın hemşehrilerimize ulaşmaktayız" diyen Başkan Üzülmez "Eski Türkiye'de belediye çalışmalarını herkes hatırlamaktadır. Ülkemizde klasik belediyecilik yapıldığı zaman herşey tamamdı. Şimdi böyle değildir. 2004 yılından bu yana yeni Türkiye'nin belediyecilik anlayışı uygulanmaktadır. Kartepemizin 50 yıllık hayali olan teleferik projesinin temelini attık. Yapılan yatırımlara baktığınız zaman son 16 yılda ülkemiz çok daha ileri gitmiştir. Sosyal belediyecilik projelerimiz birçok belediye tarafından örnek alınarak uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANLARI YARIŞ İÇERİSİNDE

"Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 94 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başladığı gönüllere giden belediyecilik hizmetlerini rehber alarak yolumuza devam ederek, projelerimizi üretiyoruz" diyen Başkan Üzülmez "Milletin gönlüne giden gönül belediyeciliği başlamıştır. Belediyeler başkanları vatandaşın memnuniyetini sağlamak için tatlı bir rekabet içerisindedir. Kadınlarımızın memnuniyeti yapılan anketlerde ve araştırmalarda görülmektedir. Suadiye'de mahalle konağı projesi tamamlandı. Meydan projemizin bitmesine az kaldı. Kapalı Pazar yeri ihalesini kısa bir süre içerisinde yapacağız. Kapalı Pazar çok amaçlı faaliyetler için planlanmıştır" şeklinde konuştu.

ÜZÜLMEZ'E TEŞEKKÜR

Her zaman kadınların yoğun ilgisi ve desteğini gören Başkan Üzülmez "Niyet bizden, nasip Rabbimden. Kısmet olur göreve devam edersek daha fazlasını yapmaya gayret edeceğiz" derken, programa katılan Suadiyeli kadınlar Başkan Üzülmez'e tüm hizmetleri ve kadınlara, çocuklara verilen değerden ötürü teşekkür ettiler.