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Kartepe'de kantinlere sıkı denetim

1 saat önce

KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okulların açılmasıyla birlikte kantin denetimlerine başladı.

Kartepe'de kantinlere sıkı denetim, System.String[]

KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okulların açılmasıyla birlikte kantin denetimlerine başladı.


Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okulların açılmasıyla birlikte ilçe genelinde kantin denetimlerine başladı. Kartepe ilçesinde öğrencilerin hijyenik ortamda alış-veriş yapmaları ve sağlıklı ürünlere ulaşması için belediye zabıta ekipleri, okul kantinlerini mercek altına aldı. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin eğitim yuvalarındaki denetimlerinde, gıda güvenirliliği ve kantinlerin hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol ediyor.


Öte yandan Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde örnek bir çalışmaya başladı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, bir önce ki yıl kullanılan miadı dolmuş kitapların çöpe gitmemesi için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Projenin duyurulması sonrasında ilçe genelinden okullardan destek geldi. Geri dönüşüme konusunda büyük hassasiyet göstererek milli servet gözüyle baktıklarını belirten Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin "Geçtiğimiz öğretim yılı başında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılan ders kitapları toplanarak bunların geri dönüşümü sağlanmaktadır. Eski kitapların çöpe gitmesini istemiyoruz. Hedefimiz bütün okullardan kitapları toplamaktır" dedi. - KOCAELİ

Zabıta Müdürlüğü, Kartepe, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:38 Kaynak: İHA
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