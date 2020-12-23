Kartepe'de kar kalınlığı, 10 santim oldu - Son Dakika

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan, Türkiye 'nin önemli kayak merkezlerinden, 1850 rakımlı Kartepe, bembeyaz oldu. Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Kartepe'de kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı. Kartepe'ye gelenler, beyaza bürünen doğada yürüyüş yaparak, fotoğraf çekti.

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