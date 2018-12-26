Son Dakika Haberleri: Kartepe'de Kar Kalınlığı 120 Santimetreye Ulaştı

Kartepe'de Kar Kalınlığı 120 Santimetreye Ulaştı

1 saat önce

Kocaeli'de 2 gündür devam eden kar yağışı sonrasında kentin zirvesi Kartepe'de kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı.

Kartepe'de Kar Kalınlığı 120 Santimetreye Ulaştı, System.String[]
Kocaeli'de 2 gündür devam eden kar yağışı sonrasında kentin zirvesi Kartepe'de kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı.

Kocaeli'de 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kentin kayak merkezi olan Kartepe'de kar kalınlığı 120 santimetreyi buldu. Önceki gün gece saatlerinde başlayan ve 2 gündür devam eden kar yağışı ile kentin büyük bir kısmı beyaz örtüyle kaplandı. Türkiye'nin de önemli kayak merkezlerinden olan Kartepe'de kar kalınlığının 120 santimetreye ulaşması sonrasında turizm işletmelerindeki hareketlilik arttı. Etkisini gösteren kar yağışı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kar timleri ise yağışın etkili olduğu alanlarda yolların kapanmaması adına kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:54 Kaynak: İHA

Kocaeli, Kartepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek

Etiyopya Asıllı Öğretmen, MHP'ye Üyelik Başvurusunda Bulundu Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli! Okullar 1 Gün Tatil Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 19:31:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartepe'de Kar Kalınlığı 120 Santimetreye Ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]