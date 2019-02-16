Kartepe'de Kar Kalınlığı 130 Santimetreye Ulaştı
1 saat önce
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de kar kalınlığı 130 santimetre ölçüldü.
Türkiye
'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe
'de kar kalınlığı 130 santimetre ölçüldü. Sapanca
Gölü ve İzmit
Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de, kar etkili olmaya devam ediyor. Kocaeli
'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul
'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde, kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, Kartepe ve mahallerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:22 Kaynak: AA
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