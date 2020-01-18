Kartepe'de kar kalınlığı 132 santimetre ölçüldü - Son Dakika

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Kartepe'de kar kalınlığı 132 santimetre ölçüldü
6 saat önce
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de kar kalınlığı 132 santimetre ölçüldü.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:10 Kaynak: AA
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de kar kalınlığı 132 santimetre ölçüldü.
Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de, kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede bulunan Kartepe'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 132 santimetreye ulaştı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, otel, apart ve pansiyonlardaki rezervasyonların, yarıyıl tatili öncesi yüzde 99 seviyesine ulaştığı Kartepe'de, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
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