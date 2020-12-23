Kartepe'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - Son Dakika

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla eşsiz güzellikler sunan kayak merkezinde kar kalınlığı 20 santimetre olarak ölçüldü.

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun Tiktok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim

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