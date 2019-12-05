Son Dakika Haberleri: Kartepe'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
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Kartepe'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Kartepe'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı, System.String[]

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de, kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'de kar kalınlığı 30 santimetre ölçüldü.

Bölgede önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Sapanca, Türkiye, Kartepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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