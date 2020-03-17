Kartepe'de kar kalınlığı 66 santimetre ölçüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartepe'de kar kalınlığı 66 santimetre ölçüldü - Son Dakika

Kartepe'de kar kalınlığı 66 santimetre ölçüldü

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de kar kalınlığı 66 santimetre ölçüldü.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de kar kalınlığı 66 santimetre ölçüldü.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede bulunan Kartepe'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 66 santimetreyi buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kartepe'de kar kalınlığı 66 santimetre ölçüldü

Sapanca, Türkiye, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:00 Kaynak: AA
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