Kartepe'de kar kalınlığı 85 santimetreye ulaştı - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kar kalınlığı 85 santimetre oldu.

Kocaeli'de dün akşam başlayan kar, 1600 rakımlı Samanlı Dağları'nın zirvesinde gece saatlerinde etkisini artırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı vatandaşlar, bölgede kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Yoğun yağışın ardından Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 85 santimetreye ulaştı.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi'nin aynı anda seyredilebildiği kayak merkezinde, uzunlukları 400 ile 3 bin 500 metre arasında değişen her zorluk seviyesinde 12 pist, 4 lift, 3 telesiyej ve 1 teleski bulunuyor.

Öte yandan ekipler, kayak merkezine ulaşım sağlanan dağ yolunda tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de güzergahı kullanacak sürücüleri kar yağışı konusunda uyararak, lastik kontrolü yapıyor.