Kartepe'de KARKAD hibe desteği almaya hak kazandı - Son Dakika

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman desteği ile kurulan KARKAD, Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında Kocaeli'den hibe desteği almaya hak kazanan ilk ve tek kadın kooperatifi oldu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın desteği ile kurulan Kocaeli'nin resmi, tescilli, ilk kadın kooperatifi Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi (KARKAD) Ticaret Bakanlığı Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Programı kapsamında alınan başvurularda yaptığı değerlendirmeler sonucu hibe desteği almaya hak kazandı. Kartepeli 10 kadın tarafından kurulan KARKAD tamamen geleneksel usullerle hazırlanan tarhana, salça, erişte, kahvaltılık sos, taş değirmende öğütülmüş esmer buğdaydan ekşi maya ekmek, acıka, mantı, turşu, reçel gibi organik ürünleri kooperatifte evlerinde üreten kadınların ürünlerini alıp kooperatifte onlar adına satarak maddi ve manevi katkı sağlamak amacıyla Eylül 2019'da kurulmuştu. Kısa sürede yaptıkları güzel işlerle kamuoyunun dikkatini çeken KARDAK, bu süre zarfında hem üye sayısını, hem ürün çeşitliliğini, hem de satış hacmini arttırdı.

Yaptığı değerlendirme de Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a minnettar olduğunu dile getiren KARKAD kurucu Başkanı Ece Çiftçi, "Bu yola çıkarken emeğimiz, ekibimiz ve hayalimiz vardı. Ancak cesaret ve motivasyonumuz eksikti. Değerli başkanımızın destekleriyle en önemli eksiklerimizi de tamamladık ve şimdi bugündeyiz. Kartepe'nin, Kocaeli'nin Ticaret Bakanlığımızdan hibe almaya hak kazanan ilk ve tek kadın kooperatifi olmanın, kadınlarımıza daha çok katkı sağlayabilmenin gururunu yaşıyoruz. Benimle bu yolda yürüyen tüm emekçi kadınlarımıza teşekkür ediyorum, Başkanımız Mustafa Kocaman'a da bize en başında güvendiği için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı KOOP-DES Programı kapsamında ikinci etapta yapılan değerlendirmeler sonucunda 20 ilden 40 kadın kooperatif hibe desteği almaya hak kazandı. - KOCAELİ