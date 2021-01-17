Kartepe'de kaybolan doktorun arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor - Son Dakika

Kartepe'de kaybolan doktorun arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor

17.01.2021 11:13

Kartepe'de kaybolan doktorun arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor Cinayet Büro Amirliği ekipleri Tolun için harekete geçti Kocaeli'de, Kartepe'ye gideceğini söyleyerek evinden ayrıldıktan sonra, bir daha haber alınamayan Doktor Uğur Tolun'un arama çalışmaları tekrar başlatıldı.

Kartepe'de kaybolan doktorun arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Tolun için harekete geçti

KOCAELİ - Kocaeli'de, Kartepe'ye gideceğini söyleyerek evinden ayrıldıktan sonra, bir daha haber alınamayan Doktor Uğur Tolun'un arama çalışmaları tekrar başlatıldı. Kocaeli Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

Kocaeli'de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak Çarşamba günü 41 EF 389 plakalı aracı ile Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağları'na gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Tolun'dan haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine Kartepe'de başlatılan arama çalışmaları bugün de devam ediyor. Sabah saatlerinde arama ve kurtarma ekipleri Tolun'un için çalışmalarına yeniden başladı. Ekipler, Sapanca Gölü çevresi, Samanlı Dağları ve Maşukiye bölgesinde, yoğun kar yağışına rağmen arama çalışmalarını başlattı. Tolun'un bulunması için arama çalışmaları 67 araç, iş makinası, 5 kross motor, 5 kar motoru, 5 ATV, 8x8 kirpi kurtarma aracı, 5 drone, bot ve 170'in üstünde personelin katılımı ile devam ediyor.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri de inceleme başlattı

Öte yandan, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Tolun'un kaybolması olayı ile ilgili inceleme başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tolun'un aracının güvenlik kameralarınca görüntülendiği markette teknik incelemelerde bulundu. Ekipler bölgede bulunan güvenlik kameralarına tek tek inceleme altına aldı.

Kartepe'de kaybolan doktorun arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor
Kartepe'de kaybolan doktorun arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor
Kartepe'de kaybolan doktorun arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor
Kartepe'de kaybolan doktorun arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor

Cinayet Büro Amirliği, Kocaeli Emniyeti, Kocaeli, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kartepe'de kaybolan doktorun arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor - Son Dakika


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