Kartepe'de kent kart dolum istasyonları artıyor - Son Dakika
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Kartepe'de kent kart dolum istasyonları artıyor

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park ve Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde kent kart dolum istasyonu montajları ile birlikte istasyon sayısı artacak.

Kartepe'de kent kart dolum istasyonları artıyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park ve Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde kent kart dolum istasyonu montajları ile birlikte istasyon sayısı artacak.


Ulaşım Park tarafından paralı binişlerin kaldırılmasıyla birlikte Kartepe genelinde kent kart dolum istasyonları montajına başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park ve Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde kurulumu yapılan kent kart dolum istasyonları vatandaşların gişelerde sıra beklemeden kartlarına dolum yapabilmelerini sağlayarak zamandan da tasarruf sağlıyor. Belediye ekipleri tarafından mahallere montajı yapılan Kent Kart Dolum İstasyonları hizmet vermeye başladı. Kartepe genelinde belirlenen noktalara kent kart dolum istasyonu montajı devam ederken, istasyon sayısının 20'ye çıkarılması planlandı. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:42 Kaynak: İHA
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