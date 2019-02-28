Son Dakika Haberleri: Kartepe'de Kitap Okuma Saati

Kartepe'de Kitap Okuma Saati

2 saat önce

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri kitap okuyan çocuklarla şenleniyor.

Kartepe'de Kitap Okuma Saati, System.String[]

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde okuma saati düzenlenerek geleceğimiz olan çocuklarımızın daha bilgili, donanımlı yetişmesi sağlanıyor. Çocukların kitapla zenginleştiğini göz önüne alan Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri, gelişen teknoloji sebebiyle çocukların kitaplardan uzak yetiştiği gerçeğinden ile hareket ederek çocuklarla kitaplar arasında güçlü bir bağ kurması sağlanıyor. Hem öğrencilere hem de velilere yönelik kitapların bulunduğu zengin kaynaklara sahip kütüphane sayesinde öğrenci ve veliler okuma alışkanlığı kazanıyor.

KELİME DAĞARCIKLARI GENİŞLİYOR

İnsan beyni okuyarak beslenir ve bilgiler güçlenir. Bu bağlamda Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde okumaya önem verilerek, öğrencilere okuyan insanların farklı bakış açılarının var olduğu ve kelime dağarcıklarının yüksek olduğu anlatılıyor. Kitap okumayan nesillerin giderek düşünme fonksiyonu körelmekte, fikir üretme yetenekleri gerilemekte, yetersiz olan kelime hazinesi ile başarılı iletişim kurma özelliği kazanılamamaktadır.

30 DAKİKA KİTAP OKUNUYOR

Evrensel değer hükümlerinin kazandırılması, karakter ve kişilik gelişimi, tarih ve kültür bilinci, okuyan, araştıran ve bilgiyi seven nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, bilgi evleri eğitmenleri öğrencilerle birlikte her gün en az 30 dakika kitap okuyarak, her şeyin anlatılma olanağı olmayan eğitim sürecinde, çocukların kendilerini okuyarak yetiştirmelerinin önemi her gün Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde vurgulanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:13 Kaynak: Bültenler

Bilgi Evleri, Kartepe, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hemşireyi Taciz Ettiği İddia Edilen Özel Kalem Müdürü Serbest Bırakıldı Son Dakika! BM, İsrail'in 189 Filistinliyi Öldürmesini Savaş Suçu Sayabilir

Son Dakika! Burhanettin Kocamaz: İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Devlet Eski Bakanı Ayfer Yılmaz Olacak İmamoğlu: Öğrencilere Aylık Akbil 50 TL, 25 Yaş Altına Ulaşım Yüzde 40 İndirimli Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 12:21:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartepe'de Kitap Okuma Saati
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]