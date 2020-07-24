Kartepe'de kontrollü cemiyetler için eğitim - Son Dakika

Kartepe Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 1 Temmuz itibariyle hizmet vermeye başlayan düğün salonlarında görev yapan personele yayımlanan genelgelere göre güncelleme eğitimi düzenlendi.

Covid-19 salgın önlemleri kapsamında düğün salonları faaliyetlerine ara verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme takvimine göre, nikah ve düğün salonları 1 Temmuz'da kapılarını açtı. Yayımlanan genelge ile maske takma zorunluluğu, dezenfektan ve sosyal mesafe kuralları getirildi. Yayımlanan genelgeye uygun olarak Kartepe Belediyesi İşletme Müdürlüğü tarafından belediye meclis salonunda düğün salonlarında görevli personele eğitim verilmeye devam ediliyor. Periyodik aralıklarla verilen eğitimlerde belediye personeline Covid-19 salgını sonrasında normalleşme sürecin de uyulması gereken kurallar anlatılıyor.

Kartepe Belediyesi Meclis salonunda düzenlenen eğitimde İşletme Müdürü Selman Çelik, düğün salonlarında süreç yönetimi ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verirken, belediye nikah ve düğün salonlarında Covid-19 tedbirlerine titizlikle uyulması ve kontrol edilmesi gerektiğini hatırlattı. Ortam temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırılmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çelik, "Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan veya gelişen çalışanlara tıbbi maske takılarak Covid-19 yönünden değerlendirilmek üzere Sağlık Kurumuna yönlendirilmelidir. Personelin tümü kuralına uygun maske takmalı maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesi ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır" dedi.

Vatandaşların düğün, nişan, sünnet, kına gibi cemiyetlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar ise yazılı olarak tebliğ edilirken, bilgilendirmenin görsellerle desteklenmesi ve kontrollerin sık ve düzenli olarak yapılması gerektiği anlatıldı. - KOCAELİ