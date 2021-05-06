Kartepe'de kurulacak pazarlar belirlendi - Son Dakika

Tam kapanmayla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre pazar yerleri sebze ve meyve satışı yapabilecek. Bu kapsamda Kartepe Belediyesi tarafından açılacak olan pazar yerleri de belirlendi.

Genelgeye göre tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde cumartesi günleri 10.00 - 17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ve fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verildi. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde kurulacak olan pazar yerleri de belirlendi. Kartepe'de 8-15 Mayıs tarihlerinde cumartesi günleri, Uzuntarla Pazarı, Emekevler Pazarı, Derbent Pazarı, Arslanbey Orta Mahalle Pazarı, Köseköy İstasyon Pazarı, Bahçelievler Pazarı, Sarımeşe Pazarı, Suadiye Pazarı, Eşme Pazarı, Uzunçiftlik Hürriyet Pazarı, Köseköy Merkez Pazarı, Maşukiye Pazarı ve Arslanbey Ataşehir Pazarı kurulacak. - KOCAELİ