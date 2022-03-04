Kartepe'de mart ayında beyaz güzellik görenleri mest etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kartepe'de mart ayında beyaz güzellik görenleri mest etti

04.03.2022 21:16

Kartepe'de mart ayında beyaz güzellik görenleri mest etti İstanbul'a yakınlığıyla bilinen önemli turizm destinasyonlarından Kartepe, mart ayında etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz güzelliğe büründü.

Kartepe'de mart ayında beyaz güzellik görenleri mest etti

KOCAELİ - İstanbul'a yakınlığıyla bilinen önemli turizm destinasyonlarından Kartepe, mart ayında etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz güzelliğe büründü. Samanlı Dağları arasında bulunan Kartepe'nin kış manzarası, drone ile havadan da görüntülendi.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü Kocaeli'nin Kartepe ilçesi, dün gece etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte adeta beyaza büründü. Marmara Bölgesinin önemli kış turizm destinasyonlarından Kartepe'de kar kalınlığı ise 148 santimetreye ulaştı. Mart ayında etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte yeniden vatandaşların akınına uğrayan Kartepe, hem kayak merkezleriyle hem de doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini topluyor.

Samanlı Dağları arasında bulunan Kartepe'nin kar manzarası, drone ile havadan da görüntülendi.

Kartepe'de mart ayında beyaz güzellik görenleri mest etti
Kartepe'de mart ayında beyaz güzellik görenleri mest etti
Kartepe'de mart ayında beyaz güzellik görenleri mest etti

YORUMLAR
500
Bartın'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı Bartın'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7-11 Mart'ta düzenlenecek 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7-11 Mart'ta düzenlenecek

İstanbul, Turizm, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartepe'de mart ayında beyaz güzellik görenleri mest etti - Son Dakika


Son Dakika
21:08 Şamil Tayyar'dan görevinden istifa eden Bekir Pakdemirli'ye çok konuşulacak sözler: Kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim
21:03 SİHA'larla ilgili yaptığı açıklamayla gündem olan Merdan Yanardağ'a Selçuk Bayraktar'dan cevap: Katranı kaynatsam olur mu şeker
20:57 Ukrayna'nın tam teşekküllü işgal edileceğini söyledi! Zelenski, vatandaşlara sokağa çıkın çağrısı yaptı
20:48 Bu sezon 24 maça çıktı! Kolombiyalı futbolcu için Beşiktaş ve Galatasaray mücadeleye girdi
20:13 Savaşın bitmesi için Putin'in tek bir şartı var! Peki, Ukrayna'nın cevabı ne olacak?
20:08 Gazeteciden tokat yemişti! Rus yanlısı Ukraynalı milletvekili gözaltına alındı
20:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü! Sosyal medyadan yapılan açıklama dikkat çekti
19:56 Bugün ülkemizde koronavirüs sebebiyle 180 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 283 yeni vaka tespit edildi
19:54 Kendisine şiddet uygulayan eşini öldüren Rümeysa Aydın beraat etti
19:46 Sevgilisi anlattı, o da kararını verdi! Dünyaca ünlü futbolcu İslamiyet'i seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 21:22:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kartepe'de mart ayında beyaz güzellik görenleri mest etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement