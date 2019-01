Kartepe'de Meclis Toplantısında 11 Gündem Maddesi Karara Bağlandı

Kartepe Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in başkanlığında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in başkanlığında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Meclis oturumunda 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.



Kartepe Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in başkanlığında düzenlendi. Meclis toplantısında 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Mecliste muhalefetin eleştirilerine cevap veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez "Şehir efsaneleri ile belediye yönetilmez. Belediye yönetmek ciddi bir iştir" dedi.



CHP grubu tarafından meclis gündemine getirdiği yeni belediye hizmet binasıyla ilgili sorulara cevap veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Kartepe Belediyesi yeni hizmet binasında her şey tamamlandı. Ancak Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından Kent Meydanı Projesi'nin yapımı devam etmektedir. Kent Meydanı Projesi'nin özellikle belediye yeni hizmet binamızın giriş noktasında yapılan çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Bir takım şehir efsanelerini de bende duyuyorum. Bu efsaneleri ortaya çıkaranlar sonrasında kendileri de inanmaya başlıyorlar. Kartepe Belediyesi yeni hizmet binasının hiçbir noktasında haciz işlemi uygulanmamıştır. Bekleyen işlemlerimiz yoktur. Böyle bir durum olsa herkes duyar. AK Partimiz ve şahsım olarak emeğe çok saygımız vardır. Alın teri kurumadan, çalışanın ücretinin ödenmesini her şeyin önünde tutan bir anlayış içerisindeyiz. Bir çalışanın bile maaşının ödenmemesi durumunda bu işi yapmam. 2014 yılı Nisan ayında göreve geldiğimiz zaman 15'nde maaşlar ödenecekti. Şahsi kefaletimle kredi alarak çalışanların maaşları ödenmiştir. Son 5 yıl içerisinde herhangi bir sıkıntı olmadan çalışanların hiçbir zaman maaşlarında gecikme olmamıştır. Tatil günlerine gelen maaş ödemeleri erkenden yatırılmaktadır. Vaktinden önce devlet ikramiyeleri ödemeleri yapılmıştır. Şehir efsanelerine itibar etmeyelim. Kartepe Belediyesi kurumsallaşma noktasında çok önemli yerdedir" diye konuştu.



Uzuntarla Merkez Mahallesi Mezarlık karşısına konulan konteynerler hakkında bilgi veren Başkan Üzülmez "Bu yönde şikayetler oldu. Yasal süreci başlattık. Cezası kesildi, bu konteynerler kaldırılacaktır. Arslanbey Beykoz Caddesi köy başına çıkan yollarla ilgili olarak Mahalle'de şuyulandırma bitti. Yeni imar yolları açılmaktadır. Alt ve üst yapısı gelişen ilçelerde ne kadar yapsanız yetmemektedir. 2014-19 yılları arasında üst yapıya ilçe belediyeleri arasında Kartepe Belediyesi en çok bütçeye ayıran belediyedir. 11 belediyenin yaptığı üst yapı yatırımlarının iki katını bizler yaptık. Kartepemiz bakir, genç ve gelişen bir ilçedir yüzölçümü büyüktür. Bundan dolayı da ihtiyaç bitmemektedir. Diğer ilçeler üst yapılarını çok önceden tamamlamıştır. Yeni imar yolları, düzenlemelerden her gün yeni ihtiyaçlar çıkmaktadır" şeklinde konuştu.



Kartepe Belediyesi Ocak ayı meclis oturumun da Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı. AK Parti ve CHP grubu tarafından verilen önergeler ile Denetim Komisyonu üyeliklerine; Hikmet Çelebi, Erol Yılmaz, Nebahat Kılıç, Faruk Sarman ve Musa Kazım Ejderoğlu seçildi. Meclis gündeminde yer alan evsel atık bertaraf tarifeleri oy birliği ile kabul edilirken, mahalle sınırlarının düzenlenmesi maddesi komisyona iade edildi. - KOCAELİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kasımpaşalı Diagne'yi İsteyen Takım Sayısı 11'e Çıktı

Fatma Şahin, Pazarda Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı

11 Yıllık İşini Bırakan Adanalı Girişimci, Ürettiği Tatlıyla Paraya Para Demiyor

Sosyal Medyadaki Poşet Tepkilerine Bakan Kurum'dan Yorum: Tebessümle İzliyoruz