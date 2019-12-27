Kartepe'de miniklere 3D yazıcı ve tasarım eğitimi veriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartepe'de miniklere 3D yazıcı ve tasarım eğitimi veriliyor - Son Dakika

Kartepe'de miniklere 3D yazıcı ve tasarım eğitimi veriliyor

6 saat önce

Kartepe'nin Bilim, Kültür ve Sanat Eğitim Merkezi olan Kartepe Belediyesi Gelişim Akademisi'nde Kartepeli minikler 3 boyutlu modelleme becerilerini geliştiriyor.

Kartepe'de miniklere 3D yazıcı ve tasarım eğitimi veriliyor, System.String[]

Kartepe'nin Bilim, Kültür ve Sanat Eğitim Merkezi olan Kartepe Belediyesi Gelişim Akademisi'nde Kartepeli minikler 3 boyutlu modelleme becerilerini geliştiriyor.


7'den 70'e tüm vatandaşlara kapılarını açan Kartepe Belediyesi Gelişim Akademisi müzikten dramaya, 3D modellemeden tezhip sanatına kadar birçok farklı branşta hizmet veriyor. 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi'nde altı hafta süren eğitimde, Kartepeli miniklere 3D yazıcı teknolojisi ve çeşitleri, yazıcıda çıktı alma teknikleri, tasarımda kullanılan araçlar hakkında eğitim alan öğrenciler, hayallerini somut materyallere çeviriyor.


Miniklere en iyi eğitim


Eğitim kapsamında çocuklara, 3 boyutlu çizim programlarının tanıtımı ve işlevi, kullanılacak araç kutusu ve fonksiyonlarının tanıtımı ve uygulaması, perspektif çizim, geometrik şekillerin çizimi, ölçme teknikleri ve 3D print işlemi öğretildi. Gelişim Akademisi'nde öğrenciler, teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanaklarla, takım çalışması, üç boyutlu görebilme yeteneği, koordinasyon, bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek özgüvenlerini geliştiriyor. Kendilerini ifade etme becerilerini geliştiren, zekalarını kullanmayı öğrenen, denemekten korkmayan Kartepeli minikler, gelişimleri adına boş zamanlarını verimli geçiriyorlar. - KOCAELİ

Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak
Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi

Son Dakika Haberleri
18:06 Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
18:06 Türkiye'nin Otomobili ilkleri ve enleriyle görücüye çıktı - Son Dakika
18:06 Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma ikram etti - Son Dakika
18:04 Vali Yerlikaya'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı - Son Dakika
18:00 Muğla yeni yıla hazır - Son Dakika
16:08 Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Son Dakika
14:33 Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:07:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartepe'de miniklere 3D yazıcı ve tasarım eğitimi veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]