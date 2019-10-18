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Kartepe'de Muhtarlar Günü kutlandı

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi, Muhtarlar Gününü kaymakamlık önünde düzenlenen törenle kutladı.

Kartepe'de Muhtarlar Günü kutlandı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi, Muhtarlar Gününü kaymakamlık önünde düzenlenen törenle kutladı.


Kartepe'de Muhtarlar Günü kaymakamlık önünde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu. Düzenlenen törene Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye başkan yardımcıları, Kartepe Muhtarlar Dernek Başkanı Hüseyin Türker ve mahalle muhtarları katıldı.


Daha sonra ise Kartepe İlçe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve muhtarlar Balaban Mahallesi'nde bir araya geldiler. Programla ilgili konuşan Belediye Başkanı Kocaman, "İlçe Kaymakamımız Altuğ Çağlar'ın eşliğinde; Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması sürecinde köprü vazifesi gören, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarı olan kıymetli muhtarlarımız ile keyifli bir program geçirdik" ifadelerini kullandı.


Program sonrasında eşinin tedavisi nedeni ile programa katılamayan Ataevler Mahalle Muhtarı Neslihan Serim'i hastanede ziyaret ederek acil şifalar dileğinde bulunuldu. - KOCAELİ

Mustafa Kocaman, Kartepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:56 Kaynak: İHA
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