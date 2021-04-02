Kartepe'de nisan kayağı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe Kayak Merkezi'nde dün etkili olan yağışla pistlerdeki kar kalınlığı, 110 santime ulaştı. Kartepe'de tatilciler, nisan ayında kayak yaptı.

Kartepe ilçesinde yer alan, 1850 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi'nde dün kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından pistlerde kar kalınlığı, 110 santime ulaştı. Kayak merkezindeki birçok pist de kayak tutkunları için açıldı. Otelde konaklayanlar, nisan ayında kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı. Yetkililer, kayak sezonunun 15 gün daha devam etmesini beklediklerini söyledi.