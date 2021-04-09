Kartepe'de nisanda kayak keyfi - Son Dakika

KOCAELİ'de, Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe Kayak Merkezi 'nde kar yağışı devam ederken, tatilciler nisan ayında kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Kartepe ilçesindeki kayak merkezinde kar yağışı dün geceden bu yana devam ediyor. Dün gece ve bugün yağan 40 santimlik kar ile pistlerde kar kalınlığı 91 santime ulaştı. Kayak merkezinde 17 pist de kullanımına açıldı. Kayak merkezine gelen tatilciler, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.