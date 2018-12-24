Kartepe'de Okul Servis Araçlarının Denetimleri Devam Ediyor
2 saat önce
Kartepe'de okul servis araçlarının denetimlerini aralıksız sürüyor.
Kartepe
'de okul servis araçlarının denetimlerini aralıksız sürüyor.
Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
, Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
, İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Merkez Jandarma
Karakol Komutanlığı'ndan görevli personellerden oluşan komisyon ilçedeki okul servis araçlarını tek tek denetliyor. İlçe denetim komisyonu yılda iki kez tekrarladığı denetimlerde özel ve taşımalı eğitim uygulaması kapsamındaki 45 okula hizmet veren 186 araçtan şu ana kadar 122 okul servis aracını denetlendi. İlçe denetim komisyonu, okul servis araçları denetiminde tespit ettiği eksiklikleri okul müdürlüklerine ve servis araç sahiplerine bildirdi.
Denetlenen okul servis araç sahipleri, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Servis Yönetmeliği ve Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslara göre Kaymakamlıklardan onay almaları ve bu onay doğrultusunda her yıl Büyükşehir Belediyesi'nce verilen güzergah izin belgelerini yenilemeleri gerekiyor. Denetimlerde belge eksiği olan araçlara kolluk kuvvetleri de işlem yapıyor. Denetimlerine 2019 yılında da devam edecek olan ilçe denetim komisyonu, denetim sonuçlarına göre okul servis araçları ile ilgili meslek odalarını da bilgilendirilecek. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:57 Kaynak: İHA
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