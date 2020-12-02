Kartepe'de otelin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

- Kartepe'de otelin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir otelin çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın gece saatlerinde Kartepe ilçesi Maşukiye Filbahri Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir otelin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otel çalışanları, otelin çatısından duman çıktığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu, yangın büyümeden söndürüldü. Otelin şömine kısmından çıkan kıvılcımların çatı yalıtım malzemelerini tutuşturması sonucu çıktığı öğrenilen yangın maddi hasara neden oldu. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.