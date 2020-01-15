Kartepe'de özel bireylere doğum günü partisi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kartepe'de özel bireylere doğum günü partisi - Son Dakika

Kartepe'de özel bireylere doğum günü partisi

6 saat önce

Kartepe Belediyesi tarafından, ocak ayında doğan özel bireyler için doğum günü etkinliği düzenlendi.

Kartepe'de özel bireylere doğum günü partisi, System.String[]

Kartepe Belediyesi tarafından, ocak ayında doğan özel bireyler için doğum günü etkinliği düzenlendi.


Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte ocak ayı içerisinde dünyaya gelen engellilerin doğum günleri hep birlikte düzenlenen etkinlikle kutlandı. Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından düzenlenen doğum günü etkinliğine Köseköy, Suadiye ve Akmeşe Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde yaşayan engelliler katıldı. Ataevler Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, birim müdürleri, veliler katıldı.


Salona su balonları eşliğinde gelen engelliler palyaçolar ile gönüllerince eğlendiler. Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından hazırlanan doğum günü pastası Kartepe Kaymakamı Çağlar, Belediye Başkanı Kocaman ve engelliler tarafından kesildi. Engelliler gösterilen ilgi karşısında unutulmaz, mutlu bir gün yaşadılar.


Programda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Tüm özel kardeşlerimizin dünyaya kattığı güzelliklerin, tertemiz sevgilerinin farkındayız ve daima yanlarındayız. Köseköy, Suadiye, Akmeşe Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde yaşayan kardeşlerimizi doğum günü etkinliğinde bir araya getirdik. Bugün doğum günü olan tüm kardeşlerimizin doğum gününü canı gönülden kutluyorum" dedi. - KOCAELİ

Köseköy, Kartepe, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yayın tarihini duyurdu
Vasiyeti üzerine IKEA'nın kurucusu Kamprad'ın servetinin bir kısmı dağıtılacak Son dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılında 123,7 milyar TL açık verdi Gülistan'ın kaybolmadan önce yurt arkadaşıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
19:50 TANAP çalışmalarında açığa çıkan 247 tarihi eser Bandırma'da sergileniyor - Son Dakika Haber
19:41 Tunceli Belediyesi'ne haciz: "5 buçuk milyon civarındaki borç kayyuma aittir" - Son Dakika Haber
19:36 Rusya'da Medyedev'in istifasının ardından başbakan olacak kişi belli oldu - Son Dakika Haber
19:32 Burdur'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika Haber
19:31 Burdur'da FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika Haber
18:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'daki son durumu görüştü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 19:56:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartepe'de özel bireylere doğum günü partisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]