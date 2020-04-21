Kartepe'de pazar yerlerine yasak düzenlemesi - Son Dakika

Kartepe'de pazar yerlerine yasak düzenlemesi

Kartepe Belediyesi Covid-19 önlemleri kapsamında uygulanacak 23-27 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı pazar yerlerinde düzenleme yaptı.

Kartepe Belediyesi Covid-19 önlemleri kapsamında uygulanacak 23-27 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı pazar yerlerinde düzenleme yaptı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 önlemleri Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman'ın öncülüğünde gece-gündüz devam ediyor. Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar sonrasında Covid-19 önlemleri kapsamında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığı genelgesine uygun olarak pazar yerlerinde gereken önlemleri alırken, kurulan pazar günlerinde düzenlemeye gitti. Buna göre; Cumartesi günleri Köseköy Merkez Atatürk Caddesi üzerinde Cumartesi kurulan Köseköy Merkez Semt Pazarı, Sarımeşe Mahallesi Sezenler Caddesi üzerinde Perşembe günü kurulan Sarımeşe Semt Pazarı, Cuma günlerinde Eşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde, Eşme Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, Ertuğrul Gazi Mahallesi Semt Pazarı ve Çepni Mahallesi Mesudiye Caddesi kurulan Suadiye Semt Pazarı ile Ataevler Mahallesi Semt Pazarı esnafları Çarşamba günü tezgah açacaklar. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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