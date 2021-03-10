İçişleri bakanlığı genelde yayımladı: Kartepe' de personele afet eğitimi verilecek - Son Dakika

İçişleri bakanlığı genelde yayımladı: Kartepe' de personele afet eğitimi verilecek

10.03.2021 10:21
İçişleri bakanlığı genelde yayımladı: Kartepe' de personele afet eğitimi verilecek, System.String[]

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye uyuldu. Kartepe Belediyesinin tüm personeli gerekli afet eğitimlerini aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda Kartepe Belediyesi personelinin afet eğitimleri tamamlandı.

2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesinin ardından Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline, meclis salonunda Covid-19 tedbirleri doğrultusunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak eğitim verildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliğince iki oturum şeklinde yapılan eğitimde, "İş yerlerin de afet hazırlığı, afet sırasında doğru davranışlar, tahliye ve toplanma alanları, yangında ilk müdahale" konularında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim öncesinde belediye personeline afet bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

"Tedbir hayat kurtarır"

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine uygun şekilde eğitimleri sürdürdüklerine dikkat çeken Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Dönem dönem bu eğitimleri verdik. Sezon olarak daha geniş katılım ve güncellenmiş bilgiler ile eğitimlerimizi tamamladık. Bilinçli tedbir hayat kurtarır. Afetlerin ne zaman geleceği belli değildir. Bu duruma her zaman hazırlıklı olmalıyız. Bunun için de eğitimler çok önemlidir" dedi. - KOCAELİ

İçişleri bakanlığı genelde yayımladı: Kartepe' de personele afet eğitimi verilecek
İçişleri bakanlığı genelde yayımladı: Kartepe' de personele afet eğitimi verilecek

İçişleri Bakanlığı, Kartepe Belediyesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri bakanlığı genelde yayımladı: Kartepe' de personele afet eğitimi verilecek - Son Dakika


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