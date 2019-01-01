Kartepe'de Planör Düştü: 2 Yaralı
1 saat önce
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Kartepe zirvesinde düşen bir planördeki 2 kişi yaralandı.
Kocaeli
'nin Kartepe
ilçesinde Kartepe zirvesinde düşen bir planördeki 2 kişi yaralandı.
Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kartepe zirvesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede uçan bir planör henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı düştü. Planör içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirirken diğer yandan da düşen planördeki 2 kişinin yardımına koştu. Vatandaşlar tarafından kurtarılan 2 kişi bölgeye yakın bir alanda bulunan kayak merkezindeki otele götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:58 Kaynak: İHA
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