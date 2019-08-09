Son Dakika Haberleri: Kartepe'de şampiyon belli olacak
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Kartepe'de şampiyon belli olacak

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kulüpler Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kartepe Kulüpler Arası Futbol Turnuvası'nda sona yaklaşılıyor.

Kartepe'de şampiyon belli olacak, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kulüpler Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kartepe Kulüpler Arası Futbol Turnuvası'nda sona yaklaşılıyor.

"En Büyük Şampiyonluk Centilmenliktir" diyerek Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kulüpler Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği Kartepe Kulüpler Arası Futbol Turnuvası, Derbent Stadı'nda oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Bu yıl 4 grupta 16 takımın mücadele ettiği turnuvanın grup maçları sona erdi. Kartepe Kulüpler Arası Futbol Turnuvası'nda çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu. Karşılaşmalar 15 Ağustos'ta Derbent Stadı'nda yapılacak. - KOCAELİ
Kartepe, Derbent, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:50 Kaynak: İHA
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