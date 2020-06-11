Kartepe'de simülasyon eşliğinde eğitim - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan operatörlere eğitim verdi.

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2020 yılı eğitim programlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda çok tehlikeli sınıfta yer alan Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan operatörlere, yaptıkları işlerde karşılaşacakları sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili Kartepe Belediyesi meçli salonunda eğitim verildi. Verilen eğitimde, kazalardan korunma yolları, güvenli çalışma yöntemleri, kar küreme ile ilgili çalışmalarda ilave alınması gereken tedbirler simülasyon eşliğinde anlatıldı.

Kartepe Belediyesi bünyesinde yapılan ve planlanan iş güvenliği eğitimleri, hizmet planlarını etkilemeyecek şekilde titizlikle yerine getiriliyor. Eğitim uzmanları tarafından verilen eğitimde personel ve halk sağlığı ön planda tutuluyor. - KOCAELİ