Kartepe'de sömestir yoğunluğu - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinde sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor. Çocuklar, aileleriyle birlikte Kartepe'de tatil yapıyor.

Okulların sömestir tatiline girmesiyle birlikte Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartepe'de de tatilci yoğunluğu başladı. Kar kalınlığının 1 metre 32 santim olarak ölçüldüğü Kartepe'de kayak için düzenlenen 17 pistte tatilciler karda kayfamının keyfini çıkardı. Otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı kayak merkezinde, günübirlik tatil için gelenlerle birlikte büyük bir kalabalık oluştu.

Çocuklarıyla birlikte İstanbul 'dan gelen Deniz Ural, "Sömestir tatili için geldik. Kartepe her zaman güzel zaten. Geçen yıl da buraya gelmiştik. Çocuklar 1 haftadır sürekli kar istiyorlardı. İstanbul'da da şu anda kar olmadığı için buraya geldik. Şu an çocuklar çok mutlu. Eğlenceli burası, onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" dedi.

Kızını karne hediyesi olarak Kartepe'ye getirdiğini söyleyen Seda Asilazmaz, "Kızımla birlikte geldik. Karne hediyesi olarak kızımı buraya getirdim. İstanbul'dan geldik" diye konuştu.

Asilazmaz'ın kızı Ceylin Melisa Çalışkan ise, "Kaydım, yuvarlandım, uçtum, dağlara tırmandım. Çok güzel burası. Bembeyaz, kutup ayısıyım ben sanki. Çok eğleniyorum" ifadelerini kullandı.