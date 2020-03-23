Kartepe'de spor sahaları kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kartepe'de spor sahaları kapatıldı - Son Dakika Spor

Kartepe'de spor sahaları kapatıldı

6 saat önce

Kartepe Belediyesi, korona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında ilçe genelindeki futbol ve basketbol sahaları vatandaşların kullanımına kapattı.

Kartepe'de spor sahaları kapatıldı, System.String[]

Kartepe Belediyesi, korona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında ilçe genelindeki futbol ve basketbol sahaları vatandaşların kullanımına kapattı.


Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüsün önlenmesi için Kartepe Belediyesi tarafından alınan önlemler arttırılıyor. Bu kapsamda, Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde olan gençlerin yoğun olarak kullandığı futbol ve basketbol sahaları kapatıldı. Belediye ekipleri uyarı yazılarını asarak ilçe genelinde 35 futbol ve 12 basketbol sahasını kapattı.


Dezenfeksiyon çalışmalarını da sürdüren Kartepe Belediyesi, her gün 450 otobüs durağını ve ulaşım araçlarını dezenfekte ediyor. Belediye ekipleri yolcu taşıyan otobüslerinde detaylı dezenfekte çalışmaları yapıyor. - KOCAELİ

Çin Halk Cumhuriyeti, basketbol, Kartepe, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:59 Kaynak: İHA

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