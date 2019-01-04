Kartepe'de Sporun Uğrak Yeri Olacak

Geçtiğimiz yıllarda şehirde bir elin parmaklarını geçmeyecek sayılarda olan spor salonları Büyükşehir'in çalışmalarıyla giderek çoğalıyor. Kentteki okullar modern spor salonları ile donatılıyor. Şimdiye kadar pek çok okula spor salonu kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi için de bir tesis kazandırıyor.

1600 METREKARE KAPALI ALAN

Büyükşehir Belediyesi spora ve sporcuya verdiği önem doğrultusunda hayata geçirdiği projede, önemli aşama kaydetti. Spor salonunda beton serim işlemleri tamamlanırken tesis şekillenmeye başladı. Yapının dış kenet imalatları büyük ölçüde tamamlanırken zenon panel duvarların imalatları yapılıyor. İç kenet yapımı da devam eden yapının asma kat dış duvar çalışmaları tamamlandı. Çatı kaplama işleri de en kısa zamanda başlanacak. Yaklaşık 1100 metrekare taban alanı üzerine inşa edilecek olan yapı toplam 1600 metrekare kapalı alana sahip olacak.

İKİ ORTAK KULLANIMLI SAHA

Yapının zemin katında ortak kullanım alanlı basketbol ve voleybol sahası bulunacak. Ortak saha alanına 28 çarpı 15 metre ölçülerinde basketbol sahası ve 9 çarpı18 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. 220 kişilik tribün yapılacak olacak spor salonunda antrenör odası, soyunma odaları, duslar, bay- bayan engelli wc, güvenlik-idare odaları, mekanik tesisat odası ve büfe yer alacak.

3 ADET SALON

Ayrıca 1.katta diğer sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet salon bulunacak. Spor salonunun yapımında 33 ton demir, 15 ton hasır çeliği kullanılacak. Yapıda 115 ton yapı çeliği ve yaklaşık 1000 metreküp hazır beton uygulanacak.

15 SPOR SALONU TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar Kocaeli'deki ihtiyaç duyulan birçok noktada kapalı spor salonu inşa ederek vatandaşlara modern mekânlarda spor yapma imkânı sağladı. Bu güne kadar 15 kapalı spor salonu yapılırken 3 spor salonunun da inşasına devam ediliyor.