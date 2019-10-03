Son Dakika Haberleri: Kartepe'de "Süper Enduro" heyecanı
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Kartepe'de "Süper Enduro" heyecanı

35 dakika önce

13 Ekim 2019 tarihlerinde Maşukiye'de yapılacak.

Kartepe'de

13 Ekim 2019 tarihlerinde Maşukiye'de yapılacak.


Kartepe Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ile Kartepe Motosiklet Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen Türkiye Süper Enduro Cross Şampiyonası 3'ncü ayak yarışları Kartepe'de 12-13 Ekim tarihleri arasında Maşukiye'de yapılacak. Birinci ve ikinci ayakları Bursa- İznik, İzmir- Bergama'da gerçekleştirilen Türkiye Süper Enduro Cross Şampiyonası'na Türkiye genelinde yüze yakın sporcu katılacak. Kartepe Enduro ve Motocross parkurunda 12 Ekim Cumartesi günü saat 09.30'da antrenman turlarıyla başlayacak, sıralama yarışlarıyla devam edecek.


Kartepe Enduro ve Motocross parkurunda seyir zevki yüksek olacak yarışlarda Türkiye'nin en hızlı enduro pilotları hem doğaya hem de rakiplerine karşı zorlu mücadele sergileyecek. Motor tutkunlarına heyecanlı anlar yaşatacak olan Türkiye Süper Enduro Cross Şampiyonası 3. Ayak Kartepe yarışlarına çok sayıda yarış severin katılması bekleniyor. - KOCAELİ

Maşukiye, Türkiye, Kartepe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:42 Kaynak: İHA
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