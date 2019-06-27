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Kartepe'de tekstil atıkları ekonomiye kazandırılıyor

38 dakika önce

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçe genelinde yıllık ortalama 25 ton tekstil toplayarak yeniden ekonomiye kazandırıyor.

Kartepe'de tekstil atıkları ekonomiye kazandırılıyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde tekstil atıklarını toplamaya aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde kurulan 52 adet tekstil atığı konteynırlarından yıllık ortalama 25 ton tekstil atığı toplanarak yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KAYNAK

Tekstil atıklarının kaynağında geri kazanılması ile birlikte, yeni ürünlerin üretilmesi için gerekli olan doğal kaynak ve enerji kullanımının önüne geçiliyor. Yeni ürünlerin üretim faaliyetleri sonucu oluşacak, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin başlıca sebepleri olan sera gazı emisyonları azalıyor. Toplanan tekstil atıkları ham madde olarak kullanılırken, aynı zamanda kullanılabilecek durumda olanlar az gelişmiş ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

YEŞİLİYLE, DOĞASIYLA MARKA İLÇE

Tekstil atıkların aralıksız toplamaya devam ettiklerini belirten Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü "Kartepe'de Sıfır Atık Projesini uygulamak için kaynağında ayrıştırma çalışmalarına her geçen gün yenisini ekliyoruz. Geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefinde olan Belediye Başkanımız Av.M. Mustafa Kocaman'ın desteği ile teknik ekibimiz çalışmalara devam ediyor. yeşiliyle, doğasıyla marka bir ilçe olarak biz çevre hassasiyetini arttırmak için bu konuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:09 Kaynak: Bültenler
Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Kartepe, Güncel
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