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Kartepe'de vatandaşlar kent bayramlaşmasında buluştu

51 dakika önce

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Geleneksel Kent Bayramlaşması" vatandaşların yoğun katılımla gerçekleşti.

Kartepe'de vatandaşlar kent bayramlaşmasında buluştu, System.String[]
Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Geleneksel Kent Bayramlaşması" vatandaşların yoğun katılımla gerçekleşti.

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ilçe bayramlaşması, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Uzunçiftlik Kültür Merkezi'nde Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kent bayramlaşmasına Belediye Başkanı Kocaman'ın yanı sıra AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Aksakal, Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, siyasi parti temsilcileri, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, Mevcut Muhtarlar Derneği Başkanı Mete Karakuş, Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların bayramlarını kutlayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Ramazan Ayını tamamlayarak bayrama ulaştık. Bir ve beraber olduğumuz sürece bizlere hergün bayramdır. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah Ramazan Ayı maneviyatını bütün aylarda yaşamayı nasip etsin. Mehmetçiğimiz sınır ötesinde ülkemizin bekası için bayram demeden mücadele etmektedir. Allah onlardan razı olsun. Dualarımız her zaman onlarla birliktedir" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan bayramlaşmanın ardından tören sona erdi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:26 Kaynak: İHA
Yaşam
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