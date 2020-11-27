Kartepe'de vezneler hafta sonu açık - Son Dakika

Kartepe'de vezneler hafta sonu açık

27.11.2020 16:10
Kartepe'de vezneler hafta sonu açık, System.String[]

Kartepe Belediyesi 30 Kasım 2020 tarihinde sona erecek olan Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin taksit ödemelerini yapacak vatandaşlar için bu hafta sonu vezneleri açık tutacak.

Kartepe Belediyesi 30 Kasım 2020 tarihinde sona erecek olan Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin taksit ödemelerini yapacak vatandaşlar için bu hafta sonu vezneleri açık tutacak.

Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 30 Kasım 2020 tarihinde sona erecek olan Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksitlerini vatandaşların rahatlıkla ödeme yapabilmesi için 28-29 Kasım tarihlerinde vezneler saat 10.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kartepe Belediyesi Mayıs ve Kasım aylarında ödenmesi gereken Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksitleri ödenmeye başlandı. Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksitinin ödeme günü 30 Kasım 2020 tarihinde son bulacak.

Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri ödeme seçenekleri hakkında da halkı bilgilendirerek; Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergileri Kartepe Belediyesi Gelir Servisinde ve Uzunçiftlik tahsilat bürosunda yatırılabileceği gibi, anlaşmalı banka şubeleri ve PTT şubeleri ile Kartepe Belediyesi internet adresinden online ödeme yolu ile yapılabileceğini duyurdu. - KOCAELİ

Kartepe'de vezneler hafta sonu açık

Kartepe, Emlak, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartepe'de vezneler hafta sonu açık - Son Dakika


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