Kartepe'de yaşlıların bakımları titizlikle yapılıyor - Son Dakika

Kartepe Belediyesi YAŞBAK ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında alınan tedbirleri yaşlı vatandaşlara anlatırken, bakımlarını da titizlikle yapıyor.



Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmasından bu yana ilçenin yaşayan çınarlarına hizmet eden Yaşlı Bakım (YAŞBAK) korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında hizmetlerine aralıksız devam ediyor. YAŞBAK ekipleri evlerinde ziyaret ettikleri Kartepeli ihtiyaç sahibi büyüklerinin ilk adım sağlık hizmetlerini yerine getiriyorlar. Bakım ihtiyacı olan kişiler, felçli ve kimsesiz yatalak hastaların, özellikle sağlık kuruluşlarında görevli hekimler tarafından verilen tedavi amaçlı reçeteli ilaçların kullanımı, pansuman yapımı, serum ve sonda takılması, tansiyon, şeker ölçümlerini ve enjeksiyonlarını yapmak gibi yardımcı tedavi ihtiyaçları gideriliyor.



Kartepe'nin yaşayan çınarlarının baş tacı olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe'de gece-gündüz çalışıyoruz. Bu virüsün an fazla etkilediği yaş grubu 65 yaş üstüdür. Kartepeli büyüklerimizin 'Evde Kal' çağrımıza uymaları bizleri sevindirmiştir" dedi. - KOCAELİ