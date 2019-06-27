Kartepe'de yaz hazırlığı devam ediyor

Kartepe
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaz aylarının gelmesiyle ilçe genelinde sosyal donatı alanlarında bakım ve tamirat yaparken, mahalle ile sokaklarda yabani ot temizliğine aralıksız devam ediyor.
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte belediye ekipleri Kartepe genelinde çalışmalarına hız verdi. Belediye ekipleri Maşukiye Çiftlik
Parkı, Ertuğrul Gazi
Parkı, Ertuğrul Gazi Ulus
Parkı, Uzunbey Mahallesi Gençlik Parkı
, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nazım Demirci
Cadde Parkı, Eşme
sahilinde boyama, tamir ve bakımları yapıldı. Aynı zamanda ise ekipler Dumlupınar
, Ertuğrul Gazi, İbrikdere, Uzuntarla
, Ataevler, Suadiye
ve Arslanbey
Mahallelerinin genelinde parklar, cami bahçeleri, kamu kurumları bahçelerindeki çimleri biçti. Öte yandan ekipler Arslanbey, Ataşehir
, Karatepe
, Uzunbey, Köseköy
ve Ertuğrul Gazi Mahalleleri ana cadde, refüjler ve kaldırımlarda oluşan yabani otları da temizledi. Belediye ekipleri ilçe genelinde 32 mahallede yabani ot biçimlerine devam ediyor. - KOCAELİ