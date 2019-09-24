Son Dakika Haberleri: Kartepe'de yollar kışa hazırlanıyor
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Kartepe'de yollar kışa hazırlanıyor

2 gün önce

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Etuğrulgazi ve Balaban Mahallesi'nde yapılan üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartepe'de yollar kışa hazırlanıyor, System.String[]

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban'dan Ertuğrulgazi ve Balaban Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, Ertığrulgazi Mahallesi mevkiinde devam eden otoyol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

ÇEVRE VE PARKE ÇALIŞMALARI

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi Paşa Sokak ve Balaban Mahallesi Arslan Caddesi'nde yapımı devam eden çevre düzenleme ve parke çalışmaları bitme noktasına geldi. Ekipler tarafından hızla devam eden çalışmaları kısa sürede tamamlanacak.

SONA YAKLAŞILDI

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi mevkinde devam eden otoyol genişletme çalışmalarını da yerinde inceledi. Kocaman "Mevsim şartlarının el verdiği ölçüde çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Çevre düzenlemesi ve parke çalışmaları bitme noktasına geldi. Otoyol genişletme çalışmaları da devam ediyor. Bu hizmetlerin bitmesi ile hemşehrilerimiz daha güvenli ve rahat ulaşım sağlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:40 Kaynak: Bültenler
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