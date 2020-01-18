Kartepe'deki kar festivaline vatandaşlar akın etti - Son Dakika
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Kartepe'deki kar festivaline vatandaşlar akın etti

6 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Samanlı Dağları'nda düzenlenen kar festivaline binlere vatandaş akın etti.

Kartepe'deki kar festivaline vatandaşlar akın etti, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Samanlı Dağları'nda düzenlenen kar festivaline binlere vatandaş akın etti. Festivalde 10 binlerce kişiye sucuk ekmek dağıtıldı.


Kış turizminin önemli adreslerinden birisi olan Kartepe'de birbirinden eğlenceli aktivite ve şovlara sahne olacak Karfest, Samanlı Dağları'nda başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ortaklığında düzenlenen festivale Kocaeli, İstanbul ve Sakarya başta olmak üzere 10 binlerce vatandaş akın etti. Festival alanını dolduran vatandaşlar, ateş başında ısınıp, kızaklarla kaydı. Gece saatlerine kadar devam edecek olan festival kapsamında farklı bir uygulamaya da imza atıldı. Festivale katılan 10 binden fazla vatandaşa sucuk ekmek dağıtıldı. Karın tadını çıkartan vatandaşlar çok eğlendiklerini söyledi.


İrem Derici vatandaşları coşturacak


Çocuklar için de çeşitli etkinliklerin organize edildiği festivalde saat 19.00'da pop müziğin sevilen ismi İrem Derici konseri başlayacak. İrem Derici konseriyle eğlencenin zirve yapacağı festival, gece 24.00'e kadar birbirinden renkli etkinliklerle devam edecek. Kartepe'nin farklı mahallelerinden saat 13.00'ten başlayarak her saat başı ring servislerle Maşukiye kent meydanı toplanma noktasına transfer sağlanıyor. - KOCAELİ

Kocaeli, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:44 Kaynak: İHA
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