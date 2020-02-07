Kartepe'den Dünya Şampiyonu çıktı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Veteran Dünya Güreş Şampiyonasında altın madalya kazanan Kartepeli Abdulhamit Altun'u makamında misafir etti.



Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Veteran Dünya Güreş Şampiyonasında 78 kiloda altın madalya kazanan Kartepeli Abdulhamit Altun'u makamında konuk etti. Şampiyon olduktan sonra elinde Türk Bayrağı ile salonda tur atan Hamit Altun verdiği asker selamı ile de aldığı altın madalyayı Mehmetçiğe hediye ettiğini gösterdi. Veteranlar Dünya Şampiyonasında final karşılaşmasında İranlı rakibini yenen Kartepeli Abdülhamit Altun Dünya şampiyonu oldu.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü güreş branşının başarılı antrenörü ve sporcusu olan Kartepeli Abdülhamit Altun, Kartepe Belediye Başkanı Kocaman'ı ziyaretinde çalışmaları hakkında bilgi verdi. Güreş dalında görüş alışverişinde bulunan Belediye Başkanı Kocaman "Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Veteran Dünya Güreş Şampiyonasında 78 kiloda altın madalya kazanan Abdulhamit Altun kardeşimizi, Al Bayrağımızı göklerde dalgalandırdığı için gönülden tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Spor branşlarımızın tesislerimizin sayısını ve kalitesini şampiyonlarımızın sayısını da arttırmak için gerekeni yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ