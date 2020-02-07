Kartepe'den Dünya Şampiyonu çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kartepe'den Dünya Şampiyonu çıktı - Son Dakika Spor

Kartepe'den Dünya Şampiyonu çıktı

6 saat önce

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Veteran Dünya Güreş Şampiyonasında altın madalya kazanan Kartepeli Abdulhamit Altun'u makamında misafir etti.

Kartepe'den Dünya Şampiyonu çıktı, System.String[]

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Veteran Dünya Güreş Şampiyonasında altın madalya kazanan Kartepeli Abdulhamit Altun'u makamında misafir etti.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Veteran Dünya Güreş Şampiyonasında 78 kiloda altın madalya kazanan Kartepeli Abdulhamit Altun'u makamında konuk etti. Şampiyon olduktan sonra elinde Türk Bayrağı ile salonda tur atan Hamit Altun verdiği asker selamı ile de aldığı altın madalyayı Mehmetçiğe hediye ettiğini gösterdi. Veteranlar Dünya Şampiyonasında final karşılaşmasında İranlı rakibini yenen Kartepeli Abdülhamit Altun Dünya şampiyonu oldu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü güreş branşının başarılı antrenörü ve sporcusu olan Kartepeli Abdülhamit Altun, Kartepe Belediye Başkanı Kocaman'ı ziyaretinde çalışmaları hakkında bilgi verdi. Güreş dalında görüş alışverişinde bulunan Belediye Başkanı Kocaman "Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Veteran Dünya Güreş Şampiyonasında 78 kiloda altın madalya kazanan Abdulhamit Altun kardeşimizi, Al Bayrağımızı göklerde dalgalandırdığı için gönülden tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Spor branşlarımızın tesislerimizin sayısını ve kalitesini şampiyonlarımızın sayısını da arttırmak için gerekeni yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Mustafa Kocaman, Kartepe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şehit annesinin sözleri yürek yaktı: Sen beyaz karlar altında damat mı oldun annem
Antalyaspor'un ismi, Fraport TAV Antalyaspor olarak değişiyor Kolombiya Teknik Direktörü Carlos Quieroz, Falcao'yu izlemek için Türkiye'ye geliyor Tottenham, Uğurcan Çakır için 25 milyon euroyu gözden çıkardı

Son Dakika Haberleri
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 16:47:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartepe'den Dünya Şampiyonu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]