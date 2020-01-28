Kartepe'den Elazığ'a ısıtan yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartepe'den Elazığ'a ısıtan yardım - Son Dakika

Kartepe'den Elazığ'a ısıtan yardım

7 saat önce

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın girişimleri, Kartepeli hayırseverlerin desteği ve AFAD'ın işbirliği ile Elazığ'a elektrikli ısıtıcılar gönderildi.

Kartepe'den Elazığ'a ısıtan yardım, System.String[]

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın girişimleri, Kartepeli hayırseverlerin desteği ve AFAD'ın işbirliği ile Elazığ'a elektrikli ısıtıcılar gönderildi.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan deprem sonrasında başlatılan yardım kampanyalarına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'da destek verdi. Belediye Başkanı Kocaman'ın girişimleri ve Kartepeli iş adamlarının desteği ile temin edilen elektrikli ısıtıcılar Elazığ'a gönderildi.


Tedarik edilen elektrikli ısıtıcılar Başkan Kocaman, belediye başkan yardımcıları Orhan Akyüz, Mehmet Yaman, Murat Balaban'ın da aralarında olduğu bir ekip tarafından Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Salim Tekoğlu'a teslim edildi. Teslim törenin ardından konuşan Başkan Kocaman, "1999 depreminde ve diğerlerinde de olduğu gibi yüreğimiz bir kez daha Elazığ ve Malatya'dan gelen acı haberle yanmıştır. Yine milletçe kenetlenme örneği gösterdik dünyaya. Dua ve yardımlarla devlet-millet bir bütün olduk, çığ gibi büyüdük. Elazığ'daki vatandaşlarımızın bu soğuk ve zor günlerde bir nebze ısınabilmeleri için temin ettiğimiz elektrikli ısıtıcılarımızı Kocaeli AFAD İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimize teslim ettik. Bölgemiz iş adamlarına ve hemşehrilerimize desteklerinden dolayı gönülden teşekkür ederim" dedi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:28 Kaynak: İHA
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